Ученые назвали первую жертву чумы в истории

Предположительно, охотник, живший 5 тыс. лет назад на территории современной Латвии, был переносчиком смертельной болезни, передает zakon.kz.

Этому молодому человеку, которому была присвоена идентификация "RV 2039", было около двадцати лет. Его скелет был найден в конце 19 века, но затем исчез, прежде чем был обнаружен снова в 21 веке, - пишет "Российская газета".

Согласно выводам ученых, в останках охотника присутствуют бактерии Yersinia pestis, которая вызывает чуму.

Анализ идентифицированного штамма показывает, что Y. pestis эволюционировала раньше, чем мы думали, - сказал AFP профессор Бен Краузе-Киора из Кильского университета в Германии.

По словам профессора, бактерия стала "настоящим сюрпризом".

Сразу после находки, ученые попытались установить возможную семейную связь между охотником и тремя другими людьми, похороненными рядом. Yersinia pestis, вероятно, и убила молодого человека, хотя исследователи полагают, что болезнь у него протекала медленно. На момент смерти у инфицированного был высокий уровень этих бактерий в крови. Окружающие его люди не заразились этой болезнью, и это может свидетельствовать, что он не был инфицирован легочной, крайне заразной формой чумы.

Ученые утверждают, что "RV 2039" мог заразиться от укуса грызуна. У найденных в его останках бактерий отсутствуют ключевые бактерии, в частности, которая позволяет блохам передавать смертельную болезнь. Следовательно, эта "старая версия" была менее заразной и смертельной, чем средневековая, отметили исследователи, - резюмируется в сообщении.