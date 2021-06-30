Китай победил малярию после 70-летних усилий

Власти Китая смогли побороть малярийную эпидемию, в связи с чем стране был выдан соответствующий сертификат, сообщает Всемирная организация здравоохранения, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

Китай получил сертификат после 70-летних усилий в борьбе с заболеванием.

Выдающийся подвиг для страны, которая в 1940-х годах ежегодно сообщала о 30 миллионах случаев заболевания этой болезнью, - говорится в сообщении

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса, Китай достиг успеха тяжелым трудом, только после десятилетий целенаправленных и постоянных действий.

Этим объявлением Китай присоединяется к растущему числу стран, которые демонстрируют миру, что свободное от малярии будущее - жизнеспособная цель, - сказал он.

По данным организации, за последние 30 лет КНР оказалась первой страной региона Западной части Тихого океана, которая получила такой сертификат. В общей сложности у 40 стран есть сертификат ВОЗ об отсутствии малярии. Среди тех, кто стал его обладателями недавно, - Сальвадор (2021 год), Аргентина (2019 год) и Узбекистан (2018 год).