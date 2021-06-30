S&P Global улучшило прогноз по рейтингам Kaspi Bank и отметило высокое качество кредитов

Рейтинговое агентство S&P Global улучшило прогноз по рейтингам АО "Kaspi Bank" до "Позитивного" и отметило высокое качество кредитов.

29 июня международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз по рейтингам АО "Kaspi Bank" до "Позитивного".

S&P Global, в частности, отметило несколько важных факторов:

В прошлом году Kaspi продемонстрировал гораздо более низкие кредитные убытки, чем у большинства других казахстанских и российских банков.

Несмотря на пандемию COVID-19, расходы Kaspi на формирование резервов снизились до пятилетнего минимума, и стоимость риска составила 1,7%, что является одним из самых лучших показателей в сравнении с другими банками. Это в первую очередь связано с эффективными процедурами принятия кредитных решений в Kaspi.

В 2021 году Kaspi.kz, частью которого является Kaspi Bank, продолжает демонстрировать впечатляющий рост в сегменте платежей и электронной коммерции. Число ежемесячных активных клиентов достигло 10 млн человек, а показатель возврата на средний капитал достиг рекордного значения в 85%.

Улучшение прогноза по рейтингам является очередным подтверждением уникальности нашей бизнес- модели, созданной в Казахстане. Высокое качество кредитного портфеля в первую очередь связано с тем, что мы используем самые современные технологии при принятии кредитных решений. Kaspi показывает отличные результаты в сравнении не только с казахстанскими, но и российскими банками, что является отдельным фактором для гордости нашей команды. глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе

S&P Global также подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента на уровне "BB- / B" и рейтинг по национальной шкале "kzA".