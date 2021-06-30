C 1 июля в ЕАЭС запустят единую систему поиска "Работа без границ"

30 июня 2021, 09:59
Фото: inbusiness.kz

C 1 июля в ЕАЭС запустят единую систему поиска "Работа без границ", сообщает zakon.kz.

Для одновременного запуска общей интеграционной системы совместно с зарубежными коллегами были подготовлены основные информационные системы по поиску работы на территории государств-членов: армянская информсистема "Горц", информпортал госслужбы занятости Республики Беларусь, кыргызский портал "Занятость", информсистема "Работа в России" и, конечно, наш портал "Енбек", - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

Общая система позволит соискателям и работодателям со всего ЕАЭС искать себе место работы или сотрудников по вакансиям и резюме, собранным, верифицированным и опубликованным на национальных биржах труда.


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