C 1 июля вводится в действие новый АППК

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА "АППК РК: новые процедурные правила и новая форма судопроизводства".

1 июля 2021 года вводится в действие новый АППК (Административный процедурно-процессуальный кодекс РК). АППК будет по-новому регулировать административные процедуры от возбуждения до обжалования. В нем предусмотрена новая форма судопроизводства: административный процесс, для которой создаются новые специализированные административные суды.

Об этом и не только расскажут в прямом эфире на ПРАВМЕДИА эксперты компании Dentons Данияр Тойгонбаев, Артур Утарбаев, Кайсар Дженбеков.

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