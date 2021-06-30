Утверждена региональная программа по решению проблем Аральского моря

Утверждена программа действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, сообщает zakon.kz.

29 июня делегация Республики Казахстан во главе с заместителем премьер-министра РК Романом Скляром посетила Душанбе для участия в заседании правления Международного фонда спасения Арала (МФСА). В состав делегации вошли министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, посол РК в Республике Таджикистан Аскар Тажибаев и заместитель Министра иностранных дел РК Марат Сыздыков. пресс-служба МЭГПР РК

Казахстанская сторона предложила исполкому МФСА провести инвентаризацию решений глав государств МФСА. Также была отмечена необходимость реализации предложений Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА, созданию Международного водно-энергетического консорциума Центральной Азии, а также постоянной дислокации исполнительного комитета МФСА в одной из стран региона, озвученных на саммите глав государств-учредителей МФСА в Туркменбаши в 2018 году.

В контексте необходимости улучшения водохозяйственной и экологической ситуации в бассейне Аральского моря, казахстанской стороной отмечена важность усиления роли региональных организаций, в том числе бассейновых водохозяйственных объединений "Сырдарья" и "Амударья".

По итогам заседания принят план работы исполкома МФСА на период председательства Таджикистана, а также утверждена "Программа действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря" (ПБАМ-4).

ПБАМ является региональной программой, основными задачами которой являются улучшение условий жизни людей, проживающих в бассейне Аральского моря, дальнейшее расширение сотрудничества стран Центральной Азии в вопросах улучшения водохозяйственной, экологической и социально-экономической обстановки и рациональное использование водных ресурсов.