На каком авто Кульгинов ездит на работу

30 июня 2021, 14:12
Фото: elorda.info

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, на каком автомобиле ездит на работу, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что сотрудники акимата пользуются услугами службы такси, с которой заключен договор.

Я сейчас передвигаюсь на Toyota Camry. У моих заместителей также автомобили, выпущенные в Казахстане. Мы пользуемся услугами такси, этого не скрываем, - ответил градоначальник в СЦК.

Напомним, столичные чиновники акимата пересели со служебных авто на такси еще в 2018 году.

Такое решение было принято несколько лет назад. Руководители управлений, заместители акимов, районные акимы - все пользуются услугами такси, - добавил Кульгинов.

Ранее на отчетной встрече перед населением аким рассказал об эпидситуации в столице, возобновлении стройки LRT и праздновании Дня города.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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