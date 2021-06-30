С какими вопросами обращаются горожане к акиму Нур-Султана

Для принятия системных мер по оказанию социальной помощи горожанам аким Нур-Султана Алтай Кульгинов проводит еженедельные приемы граждан.

Так, с лета 2019 года по первое полугодие 2021 года аким столицы на личном приеме принял две тысячи горожан. К примеру, за 6 месяцев текущего года - более 250 человек. Учитывая пандемию, приемы граждан проводятся в онлайн-режиме. Какие меры были приняты для охвата большего количества горожан соцпомощью, на площадке СЦК рассказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

Снимать социальные вопросы нам помогает Центр поддержки института семьи "Жануя" (ул. Бейбитшилик, 14), где по принципу "одного окна" горожанам оказывают свыше 70 госуслуг. Только за первое полугодие текущего года помощь и консультации получили свыше 25 тыс. жителей.

Кроме того, в городе функционирует Центр городских услуг iQala (Кошкарбаева,29), где можно получить услуги организации жилищно-коммунального сектора по принципу "единого окна". Раньше не было регламента оказания услуг: житель должен был обойти всех монополистов и с каждым отдельно заключить договоры, периодически звонить им и узнавать, готовы ли документы, - это занимало около месяца. Сейчас заявитель подает заявление на сайте iqala.kz, в течение 3-5 дней ему приходит смс-уведомление о готовности его документов.

В прошлом месяце открыли Центр обслуживания молодежи (Гете,1). Здесь молодые люди могут получить консультативную помощь по актуальным вопросам сферы образования, трудоустройства и т.д. Подобные соццентры показали свою эффективность и надобность. Продолжим усиливать работу данных социальных центров. Алтай Кульгинов