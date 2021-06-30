Нефтедобывающие компании и НПЗ подключат к единой системе учета

Информационная система учета нефти заработает в Казахстане до конца года. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК, сообщает zakon.kz.

По информации министерства, под цифровой мониторинг попадет более 60% производимой в стране нефти и газового конденсата.



Пока проект запущен в пилотном режиме. Подключены семь нефтедобывающих организаций, четыре нефтетранспортные организации и три нефтеперерабатывающих завода.





В текущем году запланировано введение в промышленную эксплуатацию информационной системы учета нефти и газового конденсата, - рассказал министр энергетики Нурлан Ногаев на отчетной встрече перед населением.

В республике в 2020 году произвели 85,7 млн тонн нефти. План на 2021 год - 85,3 млн тонн.



Переработка нефти в 2020 году составила 15,8 млн тонн (план на 2021 год - 17 млн тонн).



Производство нефтепродуктов в прошлом году - 11,5 млн тонн. В 2021 году в Казахстане планируют выпустить 12,4 млн тонн нефтепродуктов.