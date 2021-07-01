"Nomad life" запустил новый накопительный продукт с высоким доходом в валюте

Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Nomad Life" сообщает о запуске накопительного продукта с высоким гарантированным доходом в валюте - Capital.

Capital - это накопительный продукт нового поколения, который включает в себя функции депозита, страхование жизни и налоговую льготу.

Изменение налогового законодательства является важным событием 2021 года для отрасли страхования жизни. Пользователи программ накопительного страхования жизни, помимо прочих преимуществ, теперь получили право на снижение налогооблагаемой базы для расчета индивидуального подоходного налога. Заключение договора накопительного страхования позволит нашим клиентам получать уже сейчас заработную плату больше, нежели в 2020 году, только за счет использования налоговой льготы. Для нас это новый стимул к разработке и продвижению программ накопительного страхования, ведь теперь формировать свои будущие капиталы в компаниях по страхованию жизни стало еще выгоднее. председатель правления АО "КСЖ "Nomad Life" Кайрат Чегебаев

Программа гарантирует доход до 2% в валюте, а также до 10% - от применения налоговой льготы. В течение срока страхования ставка не меняется. Одним из немаловажных в настоящее время преимуществ продукта Capital является отсутствие ограничений, связанных с COVID-19. У программы есть ряд юридических привилегий, в том числе понятная процедура наследования, когда клиент сам выбирает наследника, который в будущем получит страховую выплату в случае ухода из жизни клиента. Срок страхования составляет от 7 до 15 лет, минимальный взнос - $100.

Ознакомиться с программой и заключить договор можно на сайте.

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