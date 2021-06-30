Проспект Рыскулова продлят в Алматы 

До границы Алматы проспект Рыскулова протянется еще примерно на километр, а по территории Алматинской области на дополнительных четыре, сообщает zakon.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

Как сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, в настоящее время акимат занимается выкупом земель.

Пробивать проспект в регионе начнут в 2022 году, а завершить проект планируется в 2024 году.

По предварительным данным, в Алматы проспект Рыскулова пройдет через микрорайоны Алгабас и Теректы, в сторону областных поселков Коксай, Иргели и Кемертоган.