Решения еще нет – Ногаев о строительстве АЭС в Казахстане

Министр энергетики Нуран Ногаев сообщил, что решение по строительству атомной электростанции в Казахстане еще не принято, передает корреспондент zakon.kz.

Министерство энергетики с соответствующими госорганами прорабатывает поручение главы государства по изучению общественного мнения и влияние возможного строительства АЭС. Решение еще не принято. Президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что нам не нужно форсировать, но и нельзя отставать. Поэтому мы должны всесторонне рассмотреть возможные риски и опасения, далее с учетом общественного мнения будет приниматься решение. На сегодняшний день никакого решения нет, - сказал глава Минэнерго на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

26 мая на совещании по развитию электроэнергетической отрасли глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что нельзя списывать со счетов атомную энергетику. Он поручил не спешить со строительством атомных станций, а пока провести разъяснительную работу среди казахстанцев.

Тамила Языкова, Нур-Султан