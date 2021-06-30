Новый пешеходный переход появился в Алматы

30 июня 2021, 18:38
Фото: polisia.kz

В полиции Алматы рассказали о новом проекционном пешеходном переходе, передает zakon.kz.

Как сообщается на официальном сайте МВД РК, в рамках пилотного проекта на пересечении улиц Гоголя и Муратбаева на пешеходном переходе с южной стороны установлена система проекции дорожной разметки (зебры) на проезжую часть.

Цель - сделать пешеходные переходы максимально освещенными и безопасными в темное время суток. Система позволяет обеспечивать надлежащую видимость зоны пешеходного перехода и пешеходов на ней в ночное время, независимо от времени года и климатических условий (дождь, снег, загрязнение проезжей части). Очень часто именно при таких условиях происходит максимальное количество ДТП, связанных с наездами на пешеходов. Также проекция позволяет концентрировать внимание водителей, что является основным преимуществом системы. начальник Управления административной полиции ДП Алматы Жандос Мураталиев

По результатам эксперимента совместно с администратором программ - Управлением городской мобильности Алматы - будет принято решение о целесообразности дальнейшего внедрения указанной системы в улично-дорожной сети города.


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