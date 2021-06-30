Глава Минэнерго рассказал о новом налоге на майнинговые фермы в Казахстане

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев объяснил, зачем в Казахстане ввели налог на работу майнинговых ферм, сообщает zakon.kz.

На брифинге в СЦК он рассказал, что на сегодняшний день они располагают информацией о 17 майнинговых фермах в Казахстане, потребляющих 540 мегаватт электроэнергии.

В том числе, по нашему настоянию было внесено изменение в Кодекс о налогах, где предусматривается что майнинговые фермы, которые потребляют электроэнергию, должны платить налог в размере 1 тенге за 1 потребленный киловатт часов. Считаем, что упорядочение налогообложения приведет к выявлению ранее не известных нам скрытых майнинговых ферм. министр энергетики РК Нурлан Ногаев

Он опроверг устоявшееся в обществе мнение о том, что майнинг осуществляется в ущерб поставке других потребителей - производств и граждан.

В первую очередь, согласно закону об электроэнергетике, наша обязанность - это обеспечение электроэнергии внутри страны, в том числе первоочередное население и предприятия. министр энергетики РК Нурлан Ногаев

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