СКО заняла второе место в рейтинге регионов Казахстана

"CSI Ratings" составил рейтинг регионов Казахстана за первый квартал 2021 года, основанный на данных государственных ведомств, включая Бюро национальной статистики, местных исполнительных органов, Министерства финансов и других. Северный Казахстан в данном топе обошел Нур-Султан, Алматы и занял второе место, сообщает zakon.kz.

Как пишет на своей странице в соцсетях Региональная служба коммуникаций СКО, рейтинг регионов основывался на образовании, здравоохранении, стимулировании социально значимой активности, качестве жизни и госуправления.

Согласно официальным данным, охват детей дошкольным воспитанием и образованием в Северном Казахстане составляет 100%. Область делит первенство еще с 12-ю регионами страны. Доля школ с трехсменным обучением от общего количества дневных школ составляет 0,4%. По этому показателю регион расположился на третьем месте.

По количеству призеров республиканских и международных олимпиад СКО делит лидирующую позицию еще с семью регионами республики.

Что касается достаточности койко-мест, Северный Казахстан уверенно занял первое место. Смертность от отсутствия безопасной воды, санитарии и гигиены в области вовсе не зафиксирована. По этому показателю регион поделил первенство с Кызылординской областью.

А по соотношению количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, к общему числу, Северо-Казахстанская область прибавила 9 позиций и расположилась на 7 месте.

По объему затрат местного исполнительного органа регион занял "бронзу", уступив лишь Атырауской и Туркестанской областям.

На третьем месте регион по снижению числа зарегистрированных фактов взяток и злоупотреблений должностными полномочиями.

Таким образом, Северный Казахстан суммарно набрал 67,45 балла. Это позволило региону "забрать серебро", обогнав столицы.