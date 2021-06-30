Vision Zero в Алматы: будет установлено 34 светофорных объекта

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе онлайн-презентации по развитию дорожной инфраструктуры на ТК "Алматы" рассказал о реализации в городе программы Vision Zero, сообщает zakon.kz.

Программа направлена на снижение количества ДТП, раненых и погибших в авариях.

Мы стремимся к созданию безопасной, доступной и комфортной уличной инфраструктуры. При этом наш приоритет - безопасность пешеходов. аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

В рамках программы в 2020 году обустроены искусственные неровности на 316 участках, в том числе 120 - перед школами; организованы 18 трапециевидных переходов, из них 16 - перед школами; построены 15 светофорных объектов, обустроены 115 новых нерегулируемых пешеходных переходов, организованы 10 островков безопасности. Кроме того, для удобства пешеходов организованы пять наземных пешеходных переходов со светофорами рядом с подземными переходами.

В текущем году реализация программы продолжена. Планируется обустроить 20 островков безопасности, установить 34 светофорных объекта, 28 пешеходных светофоров, организовать 30 нерегулируемых пешеходных переходов с освещением. Планируется организовать 20 трапециевидных переходов перед школами. Для повышения безопасности велосипедистов будет установлено 2 тыс. дорожных блокираторов (боллардов) вдоль велосипедных полос города. аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

С целью повышения безопасности дорожного движения в Алматы продолжается внедрение современных технологий профилактики и мониторинга правонарушений. В прошлом году количество камер "Сергек" доведено до более 2,3 тыс. единиц в 464 комплексах.

Камеры показали свою эффективность: снижена смертность на дорогах на 48%, количество ДТП - на 29%. За прошлый год с помощью камер выявлено 900 тыс. правонарушений. С января по июнь 2021 года зафиксировано более 600 тыс. нарушений. аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

Система активно используется в раскрытии уголовных преступлений. Так, с помощью камер "Сергек" раскрыто более 50 уголовных преступлений.

В текущем году планируется расширение проекта "Сергек" до 766 комплексов - по 383 комплекса на перекрестках и линейных участках с общим количеством камер более 5 тыс. единиц.