Илон Маск пообещал запустить спутниковый интернет в августе​

На выставке Mobile World Congress в Барселоне генеральный директор SpaceX Илон Маск объявил, что спутниковый интернет Starlink запустят уже в августе 2021 года, сообщает zakon.kz.

Interesting Engineering приводит его слова о том, что Starlink должен заполнить пробелы между 5G и оптоволоконным кабелем - это поможет получить высокоскоростной интернет в труднодоступных местах. Скорость обеспечивают спутники, которые вращаются вокруг Земли на меньшем расстоянии, чем геосинхронные устройства, - примерно на высоте 500 километров.

К августу мы должны получить глобальную связь повсюду, кроме полюсов. О Starlink можно думать как о заполнении пробелов между 5G и оптоволоконным кабелем. Мы по-настоящему поможем 3-5% людей, которые нуждаются в высокоскоростном широкополосном интернете, но до них сложно добраться. В течение двенадцати месяцев у нас будет 500 000 пользователей. Илон Маск

За 12 месяцев компания надеется охватить полмиллиона пользователей.

Тарелка спутникового интернета обойдется в 500 долларов (около 214 тыс. тенге), а ежемесячная подписка будет стоить одинаково "во всем мире, без учета налогов". С их помощью можно будет подключаться к сети всего за пять минут и развивать скорость около 80 Мбит/с. Маск добавил, что компания уже разрабатывает терминалы нового поколения, которые предложат те же услуги, но по более низкой цене.

Компания Илона Маска уже вывела на орбиту 1672 спутника системы Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon 9. В планах отправить еще более 10 тысяч устройств.

Также проект Starlink хочет задействовать собственные спутники для раздачи сети Wi-Fi во время полетов на самолете - команда уже ведет переговоры с авиакомпаниями.