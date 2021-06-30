Насильника в Павлодаре приговорили к 11 годам

Неоднократно насиловавшему и истязавшему девушку мужчине вынес приговор павлодарский суд, сообщает zakon.kz.

Уголовное дело в закрытом режиме рассмотрели в суде №2, передает Павлодар-онлайн.

24-летний Руслан в течение нескольких дней удерживал, истязал и насиловал свою 26-летнюю знакомую.

Прокурор просил назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Подсудимый и его защитники настаивали на оправдании.

Вина К. доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз. подчеркнули в суде

Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора суд счел наличие у него малолетнего ребенка, отягчающим - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

По совокупности уголовных правонарушений К. назначено 10 лет лишения свободы. Кроме того, на основании части 1 статьи 60 Уголовного кодекса РК путем частичного сложения наказания по предыдущему приговору суда окончательно назначено 11 лет лишения свободы. пресс-служба суда №2

В Фонде "Не молчи" добавили, что осужденный по приговору суда должен будет выплатить потерпевшей компенсацию морального ущерба в размере двух миллионов тенге.