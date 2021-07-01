5000-летний штамм чумы нашли на раскопках в Латвии

На раскопках в Латвии ученые нашли следы возбудителя чумы в черепе охотника. Это оказались бактерии Yersinia pestis, которая появилась примерно пять тысяч лет назад, сообщает zakon.kz.

Соответствующая статья опубликована в журнале Cell Reports.

Как следует из публикации, это один из древнейших штаммов чумы, ученые предполагают, что он был менее заразным по сравнению с последующими вариантами.

По мнению ученых, данная бактерия впервые появилась у животных, а затем перешла к людям, не вызывая вначале крупных вспышек. Однако со временем она превратилась в форму, известную как бубонная чума, которая заразила людей, распространяясь с блохами.

Мужчина 20−30 лет из Риннюкалнс, судя по анализу его останков, умер от чумы, но похоронен он был так же, как его соплеменники, то есть произошедшее с ним они как что-то экстраординарное не воспринимали.