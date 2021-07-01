Водителей душили, трупы сжигали – в Шымкенте вынесли приговор банде

В банде было четыре человека. На их счету – убийства, кражи, разбои и скотокрадство, сообщает zakon.kz.

30 июня суд поставил точку в деле убийств таксистов, передает КТК.

Двоим преступникам дали пожизненные сроки.

Второго, которому 38 лет, его удушили, нанесли пять ножевых ранений, потом сожгли труп в мусорной свалке. А первого удушили, тоже отвезли на мусорную свалку, тоже сожгли труп. Учитывая особую опасность для общества Нуридинова и Кенжебека, совершивших два убийства и другие преступления, суд приговорил их к пожизненному лишению свободы. судья Самидин Темиралиев

Преступники неоднократно нападали на таксистов. Живыми оставались те, кто сразу отдавал деньги. Несговорчивых же душили, вывозили за город и сжигали вместе с машинами. Жертвами в итоге стали 23-летний работник акимата, который подрабатывал таксистом, и 38-летний отец троих детей. Убивали, как выяснилось, в пьяном виде. Двое преступников – 22 и 26 лет – рецидивисты. Им и дали пожизненное. Двое других – 36-летних (они якобы только наблюдали за происходящим) – получили 10 и 11 лет тюрьмы. Их адвокаты намерены обжаловать приговор. А вот родственники погибших таким решением суда остались довольны.





Сейчас я приговором доволен. Вообще, хотел смертного приговора для них, через расстрел. Но в Казахстане такого нет. То, что этих двоих осудили пожизненно, думаю, справедливо. У моего брата остались дети. Пусть эти преступники до конца сидят и думают. Если они будут подавать апелляцию, я буду до конца идти, они должны сидеть! Акжигит Ясинов