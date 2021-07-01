Что будет, если бегать на голодный желудок

Тренер по триатлону рассказал, что произойдет с телом и организмом, если каждое утро начинать с пробежки натощак, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По причине сна и большого интервала в приемах пищи (от восьми часов) уровень инсулина в организме понижен. Таким образом, если вы начнете бегать на голодный желудок, жиросжигание будет происходить быстрее. Это не означает, что вы обязательно снизите вес: важнее калории, которые поступают в организм в течение дня. Однако вы создадите себе благоприятные условия для похудения, — сказал Александр Халаманов.

По словам специалиста, при наличии гастрита либо других заболеваний желудочно-кишечного тракта следует посоветоваться с врачом: можно ли бегать натощак в вашем случае.

Лучше, если перед утренней пробежкой вы легко позавтракаете, например, половинкой банана с чаем. Организм получит небольшую энергетическую подпитку: вы будете ощущать себя бодрее, — отметил тренер.