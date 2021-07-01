У российской певицы хотят отсудить более 17 млн тенге за использование рисунков из жвачки

1 июля 2021, 07:49
Фото: lenta.ru

Правообладатель "Love is…" подал в суд на российскую певицу Елену Темникову за якобы незаконное использование изображений бренда в обложке своего сингла, сообщает zakon.kz со ссылкой на "КоммерсантЪ".

По версии истца, Темникова без разрешения использовала изображения на обложке сингла "Как на фантиках Love is" и продавала на своем сайте футболки с персонажами известных комиксов от жевательной резинки. За нарушения правообладатель требует с певицы 3 млн рублей (17,5 млн тенге), чтобы покрыть потенциальные убытки. Сумма рассчитана, исходя из стоимости контрактов на использование "Love is…".

Издание отмечает, что на обложке сингла в стримингах действительно персонажи, похожие на героев вкладышей, а вот футболок на сайте певицы уже нет - пропали после досудебных претензий.

Издание отмечает, что это первый иск голландской компании Minikim Holland B.V. в России. В компании оценили ущерб в десятки миллионов рублей, поскольку ее персонажи зачастую используются незаконно.

Представитель интересов Minikim Holland B.V. отметил, что Темникова проигнорировала покупку лицензии, поэтому компания и подала иск.

Эксперт по патентам рассказал изданию, что шансы истца на успех высоки, если будет доказано, что рисунки распространялись ответчиком практически без изменений.


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