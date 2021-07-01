Армия Китая должна стать одной из сильнейших в мире - Си Цзиньпин

Власти Китая должны превратить Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в одни из сильнейших вооруженных сил мира, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

Об этом в четверг на торжественной церемонии в честь 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК) заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.

НОАК должна стать вооруженными силами мирового класса с еще более высокими возможностями, чтобы быть способной надежно защитить суверенитет, безопасность и интересы развития страны, - сказал глава государства.

Китайский лидер отметил, что страна намерена перенимать позитивный опыт других государств, однако выступает против "заносчивых поучений" в свой адрес.