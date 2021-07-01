Доллар снова подешевел на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 425,82 тенге, снизившись на 1,49 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425-426,9 тенге, евро – 504,5-506,5 тенге, рос. рубль - 5,84-5,89 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 1 июля.

Августовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,11%, составив $73,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе поднялись на 0,01% — до $74,63 за баррель.