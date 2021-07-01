Правила работы Академии правосудия разработали в Верховном суде

В Верховном суде РК разработали Правила деятельности Академии правосудия, сообщает zakon.kz.
Правила определяют порядок деятельности Академии, включающий организацию:
Непосредственное руководство Академией осуществляет ректор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности председателем Верховного суда.
Вице-ректор Академии назначается и освобождается от должности приказом ректора Академии по согласованию с председателем Верховного суда.
Для эффективного решения задач и выполнения функций Академии создаются коллегиальные органы управления.
К коллегиальным органам управления относятся Ученый совет, Учебно-методический cовет, а также иные органы, создаваемые в соответствии с Уставом Академии. Порядок деятельности коллегиальных органов управления Академии, их состав и количество членов определяются ректором Академии.
Структурными подразделениями Академии являются НОЦы, ЦАПП, АФС и СИТ.
Академия реализует образовательные программы дополнительного образования, в том числе в формате дистанционного обучения.
Образовательная и учебно-методическая деятельность Академии осуществляется в соответствии с образовательными программами послевузовского и дополнительного образования, исследовательскими и международными проектами, - говорится в документе.
Планирование содержания, способа организации и структуры учебной и учебно-методической деятельности послевузовского образования осуществляется Академией на основе кредитной технологии обучения.
Учебный год для обучающихся в Академии начинается в соответствии с учебным планом с 1 сентября, делится на академические периоды (семестры) и заканчивается в сроки, установленные академическим календарем.
Продолжительность академического периода Академия устанавливает самостоятельно.
Структура образовательной деятельности формируется на основе учебных планов и образовательных программ, объема учебной нагрузки, продолжительности академических периодов, видов академических занятий.
Образовательные программы разрабатываются Академией самостоятельно и утверждаются ректором на основе решения Ученого совета.
Один академический час аудиторной работы составляет 50 минут.
Один академический час профессиональной практики, экспериментально/научно-исследовательской работы, итоговой государственной аттестации обучающихся составляет 50 минут.
В Академии устанавливаются следующие основные виды учебных работ: контактные часы, консультации, контрольные работы, самостоятельная работа обучающегося, самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя, профессиональная практика, стажировка обучающегося, магистерский проект и докторская диссертация.
К чтению лекций и проведению других видов учебных занятий, руководству экспериментально/научно-исследовательской работой обучающихся допускаются преподаватели, занимающие в центре должности директора, профессора, доцента, а также судьи, адвокаты, прокуроры, эксперты и иные специалисты-практики.
Учебная работа по программе послевузовского образования подразделяется на аудиторную и внеаудиторную.
Аудиторная работа включает контактные часы, тренинги, обзорные лекции, консультации, рубежный и итоговый контроль, самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя, проведение предварительной защиты проекта/диссертации, прием отчетов по итогам профессиональной практики и стажировки, участие в составе квалификационной комиссии, апелляционной комиссии.
К внеаудиторной работе относятся все остальные виды учебной работы.
Образовательная программа состоит из дисциплин, перечень и содержание которых определяются учебными планами и программами.
Языками обучения подготовки, переподготовки, повышения квалификации являются казахский и русский.
Профессиональная практика, стажировка, экспериментально/научно-исследовательская работа и итоговая аттестация обучающихся проводятся согласно академическому календарю.
Базами профессиональных практик являются суды города Нур-Султан. Для организации прохождения профессиональной практики обучающимися Академией заключается договор на прохождение профессиональной практики с судом города Нур-Султан.
Процедура сдачи квалификационного экзамена включает в себя три этапа:
Перед началом проведения квалификационного экзамена с экзаменуемыми проводится инструктаж, который включает в себя ознакомление с информацией о правилах сдачи экзамена.
Во время сдачи квалификационного экзамена экзаменуемому запрещается использование учебных, научных, справочных и иных материалов, общение с другими экзаменуемыми, применение электронных или мобильных средств связи, перемещение без разрешения членов Комиссии.
В случае выявления таких фактов экзаменуемый удаляется из аудитории с составлением об этом акта.
Тестирование проводится по компьютерной программе, установленной Академией.
Полностью посмотреть правила можно на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 15 июля.
Хотите быть в курсе важных новостей?