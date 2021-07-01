Правила работы Академии правосудия разработали в Верховном суде

В Верховном суде РК разработали Правила деятельности Академии правосудия, сообщает zakon.kz.

Правила определяют порядок деятельности Академии, включающий организацию:

управления деятельностью; образовательной и учебно-методической деятельности; научной и международной деятельности; проведения квалификационного экзамена для лиц, окончивших обучение в магистратуре Академии.

Непосредственное руководство Академией осуществляет ректор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности председателем Верховного суда.

Вице-ректор Академии назначается и освобождается от должности приказом ректора Академии по согласованию с председателем Верховного суда.

Для эффективного решения задач и выполнения функций Академии создаются коллегиальные органы управления.

К коллегиальным органам управления относятся Ученый совет, Учебно-методический cовет, а также иные органы, создаваемые в соответствии с Уставом Академии. Порядок деятельности коллегиальных органов управления Академии, их состав и количество членов определяются ректором Академии.

Структурными подразделениями Академии являются НОЦы, ЦАПП, АФС и СИТ.

Академия реализует образовательные программы дополнительного образования, в том числе в формате дистанционного обучения.

Образовательная и учебно-методическая деятельность Академии осуществляется в соответствии с образовательными программами послевузовского и дополнительного образования, исследовательскими и международными проектами, - говорится в документе.

разработку академического календаря, учебных планов и рабочих учебных программ дисциплин (syllabus);



учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин учебниками, учебными пособиями, сборниками задач, комплексными заданиями, методическими рекомендациями по изучению дисциплин, а также материалами текущего, рубежного и итогового контроля знаний, итоговой аттестации обучающихся;

учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин учебниками, учебными пособиями, сборниками задач, комплексными заданиями, методическими рекомендациями по изучению дисциплин, а также материалами текущего, рубежного и итогового контроля знаний, итоговой аттестации обучающихся; разработку положений, программ профессиональной практики и стажировки, а также руководства по написанию магистерских проектов и докторских диссертаций;



разработку, применение современных образовательных технологий и методов обучения, повышающих усвоение учебного материала обучающимися и слушателями, а также направленных на развитие у обучающихся и слушателей способности к поиску, анализу и формулировке результата деятельности;



разработку программ по переподготовке, повышению квалификации судей, работников судебной системы и других сфер юридической деятельности;

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и сотрудников в соответствии с планом Академии;

разработку, применение современных образовательных технологий и методов обучения, повышающих усвоение учебного материала обучающимися и слушателями, а также направленных на развитие у обучающихся и слушателей способности к поиску, анализу и формулировке результата деятельности; разработку программ по переподготовке, повышению квалификации судей, работников судебной системы и других сфер юридической деятельности; повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и сотрудников в соответствии с планом Академии; иную деятельность, направленную на реализацию учебной и учебно-методической работы Академии.





Учебно-методическая работа в Академии осуществляется во всех структурных подразделениях, реализующих и координирующих учебный и научный процессы.Непосредственное руководство учебной и научной работой Академии осуществляет вице-ректор Академии по учебной и научной работе.

Планирование содержания, способа организации и структуры учебной и учебно-методической деятельности послевузовского образования осуществляется Академией на основе кредитной технологии обучения.

Учебный год для обучающихся в Академии начинается в соответствии с учебным планом с 1 сентября, делится на академические периоды (семестры) и заканчивается в сроки, установленные академическим календарем.

Продолжительность академического периода Академия устанавливает самостоятельно.

Структура образовательной деятельности формируется на основе учебных планов и образовательных программ, объема учебной нагрузки, продолжительности академических периодов, видов академических занятий.

Образовательные программы разрабатываются Академией самостоятельно и утверждаются ректором на основе решения Ученого совета.

Один академический час аудиторной работы составляет 50 минут.

Один академический час профессиональной практики, экспериментально/научно-исследовательской работы, итоговой государственной аттестации обучающихся составляет 50 минут.

В Академии устанавливаются следующие основные виды учебных работ: контактные часы, консультации, контрольные работы, самостоятельная работа обучающегося, самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя, профессиональная практика, стажировка обучающегося, магистерский проект и докторская диссертация.

К чтению лекций и проведению других видов учебных занятий, руководству экспериментально/научно-исследовательской работой обучающихся допускаются преподаватели, занимающие в центре должности директора, профессора, доцента, а также судьи, адвокаты, прокуроры, эксперты и иные специалисты-практики.

Учебная работа по программе послевузовского образования подразделяется на аудиторную и внеаудиторную.

Аудиторная работа включает контактные часы, тренинги, обзорные лекции, консультации, рубежный и итоговый контроль, самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя, проведение предварительной защиты проекта/диссертации, прием отчетов по итогам профессиональной практики и стажировки, участие в составе квалификационной комиссии, апелляционной комиссии.

К внеаудиторной работе относятся все остальные виды учебной работы.

Образовательная программа состоит из дисциплин, перечень и содержание которых определяются учебными планами и программами.





Языками обучения подготовки, переподготовки, повышения квалификации являются казахский и русский.

Профессиональная практика, стажировка, экспериментально/научно-исследовательская работа и итоговая аттестация обучающихся проводятся согласно академическому календарю.

Базами профессиональных практик являются суды города Нур-Султан. Для организации прохождения профессиональной практики обучающимися Академией заключается договор на прохождение профессиональной практики с судом города Нур-Султан.

Процедура сдачи квалификационного экзамена включает в себя три этапа:

компьютерное тестирование на знание законодательства РК; проверку способности экзаменуемого применять знания на практике на основе решения задач, моделирующих ситуации из судебной практики; написание эссе.

Перед началом проведения квалификационного экзамена с экзаменуемыми проводится инструктаж, который включает в себя ознакомление с информацией о правилах сдачи экзамена.



Во время сдачи квалификационного экзамена экзаменуемому запрещается использование учебных, научных, справочных и иных материалов, общение с другими экзаменуемыми, применение электронных или мобильных средств связи, перемещение без разрешения членов Комиссии.

В случае выявления таких фактов экзаменуемый удаляется из аудитории с составлением об этом акта.

Тестирование проводится по компьютерной программе, установленной Академией.

Полностью посмотреть правила можно на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 15 июля.