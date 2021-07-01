Елбасы в новом фильме поделится секретами строительства столицы

Новый фильм с участием Елбасы выйдет 5 июля, сообщает zakon.kz.

Об этом в twitter рассказал Айдос Укибай.

5 июля в 20:00 на телеканале "Казахстан" выйдет документальный фильм "Қолтаңба" ("Подпись"), основанный на интервью с Нурсултаном Назарбаевым. Первый Президент Казахстана рассказал об истории новой столицы и поделился секретами великого строительства, - отметил пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева.

5 шілдеде сағат 20:00-де «Qazaqstan» телеарнасынан Нұрсұлтан Назарбаевтың сұхбатына негізделген «Қолтаңба» деректі фильмі көрсетіледі. Қазақстанның Тұңғыш Президенті жаңа елорданың тарихына тоқталып, ғаламат құрылыстың құпияларымен бөлісті pic.twitter.com/dfznFCr1aI — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) July 1, 2021

Читайте также:

Опубликован трейлер документального фильма о Назарбаеве