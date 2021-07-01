Казахстанцы рассылают ролик о массовых смертях после вакцинации

Казахстанцы в соцсетях распространяют видеоролик о массовых смертях после вакцинации, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Stopfake.kz, он представляет собой нарезку из новостных сюжетов и скриншотов заголовков, гласящих о смертях.

Видео начинается отрывком из выпуска программы "Утренние новости" от 22 октября 2020 года, вышедшего в эфире РЕН ТВ. Телеведущий рассказывает о смерти добровольца из Бразилии, участвовавшего в клинических испытаниях вакцины AstraZeneca. Затем идет сообщение о смерти мужчины в Красноярске.

Далее в ролике показан отрывок сюжета о смерти жительницы города Набережные Челны.

Сразу после этого в ролике начинается слайд-шоу из заголовков о смертях вакцинированных людей в России и Казахстане. Ни одна из них на самом деле с вакциной не связана, - уточняют специалисты.

Упоминается в видеоролике и гибель жителя Алматы, санитарки роддома в Алматинской области.

На сегодняшний день в РК не зарегистрировано ни одного летального случая, напрямую связанного с вакцинацией против КВИ, - заявил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

Эксперты уточняют, что распространяемое видео манипулятивно и смонтировано таким образом, чтобы напугать зрителя.

Настоящие причины смерти людей не сообщаются, а некоторые заголовки повторяются в разных вариациях. Отрывки из новостных телесюжетов, которые были использованы при создании ролика, вырваны из контекста, - отмечено в сообщении.