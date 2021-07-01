Как выбрать счастливое имя для ребенка

Экстрасенсы убеждены, что судьба человека напрямую зависит от выбранного имени, сообщает zakon.kz.

Астролог Светлана Проскурякова рассказала 5-tv.ru о влиянии имени человека на его судьбу.

По ее словам, имя - это набор звуковых вибраций, на которые человек откликается всю жизнь.

Эти вибрации созвучны его настроению, здоровью, успешности и так далее. Поэтому, когда родители выбирают имя для ребенка, на них лежит ответственность, - заявила специалист.

Проскурякова уточняет, что нет каких-то имен особенных или очень плохих.

Есть свобода выбора и возможность давать то имя, которое нравится и созвучно фамилии и отчеству, - комментирует она.

По мнению экстрасенса, есть одна закономерность.

Если имя популярно в вашем регионе, то здоровье и социальная адаптация у ребенка будут лучше, чем у тех детей, у которых редкие, вычурные или сложносоставные имена.

Проскурякова утверждает, что дети со старинными именами имеют не очень хорошее здоровье и судьбу.

Поэтому, как бы не разыгрывалась фантазия, когда ребенок родился, нужно держать себя в рамках. Лучше дать то имя, которое созвучно отчеству и фамилии. Тогда ребенок будет счастлив, - заключила астролог.