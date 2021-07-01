"Индийский" штамм обнаружен в Шымкенте и Алматинской области

Первые случаи заражения "индийским" штаммом выявили в Алматинской области и Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Шымкент перешел в "красную" зону. О регистрации "индийского" штамма в соцсетях сообщил первый заместитель акима города Шынгыс Мукан, передает "Хабар 24".

По его информации, за минувшие сутки там выявили еще 143 инфицированных, в их числе даже новорожденный малыш, которому еще нет и месяца.

В Алматинской области "Дельта"-вариант подтвердился у одного из больных в Талгарском районе. Об этом сообщил главный врач районной больницы.

Напомним, этот штамм на 60 процентов заразнее его предшественников. В своих исследованиях учёные подчеркивают, мутация сопровождается осложнениями и высокой госпитализацией. На этом фоне казахстанцам напоминают о важности иммунизации, а также призывают носить маски, не забывать о социальной дистанции и не посещать места массового скопления людей.

Накануне сообщалось, что "индийский" штамм подтвердился почти у 80% заболевших коронавирусом алматинцев.

По информации специалистов, за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в мегаполисе выросла почти в два раза - со 117 случаев до 253. В "красной" зоне также остаются: Нур-Султан, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В "жёлтой" зоне: Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Павлодарская и Мангистауская.