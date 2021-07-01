Теракты предотвратили в Москве и Астраханской области

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области, передает zakon.kz.

ФСБ РФ предотвращена подготовка террористических актов членами… организации "Исламское государство" (организация запрещена на территории некоторых стран - прим. ред.) Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей, - сообщили РИА Новости в центре общественных связей ФСБ РФ.

При задержании в Астраханской области, как подчеркнули в ведомстве, преступник "оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован", второй участник ячейки задержан в Москве.

Как сообщается, сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

При осмотре места происшествия и обысках по местам проживания фигурантов обнаружены автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, граната "Ф-1", религиозно-экстремистская литература. По факту участия в деятельности террористической организации возбуждены уголовные дела.