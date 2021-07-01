В СКО 18 сел подключили к групповому водопроводу

В Северном Казахстане 18 сел подключили к групповому водопроводу.

Об этом сообщил аким СКО Кумар Аксакалов на своей странице в соцсетях.

Сегодня подключили к сетям водоснабжения 18 сел Жамбылского, Есильского и Мамлютского районов, где проживают 11 тыс. чел. Запущена вторая очередь Пресновского группового водопровода. Проведены разводящие сети внутри 8 населенных пунктов, - написал аким области.

Теперь в приоритете ввод первой очереди Пресновского группового водопровода. Будет подключено 15 сел, там проживают 20 тыс. чел. Проект разделен на два этапа: на первом этапе запуск намечен на конец этого года, подключим 7 сел. Остальные 8 сел обеспечим до конца 2022 года.

В этом году финансирование водоснабжения увеличено в два раза - до 11,4 млрд. тг. Вода будет подана и улучшена в 49 селах. Более 3 тыс. семей проведут воду в дом.

К концу года 83,5% сельского населения обеспечим качественной питьевой водой, - добавил Кумар Аксакалов.

Благодаря комплексному плану за 5 лет жители 78 населенных пунктов получат доступ к центральному водоснабжению. В 2025 году сельчане будут обеспечены водой на 100%.