Жаркая и сухая погода ждет казахстанцев 2 июля 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 2 июля в Казахстане, сообщает zakon.kz.
На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона сохраняется жаркая и сухая погода. Лишь на западную часть страны будет влиять ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, принесут с собой дожди с грозами и градом. Местами по республике ожидается усиление ветра, - сообщили в РГП "Казгидромет".
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Павлодарской, местами Западно-Казахстанской, Мангистауской областях сильная жара.
В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +35+37°С.
В Алматы малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +34+36°С.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +38+40°С.
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