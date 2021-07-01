В ВКО продлили карантин до 15 июля

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области Турдиев Канат подписал новое постановление, сообщает zakon.kz.

Продлить ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения со 2 июля по 15 июля 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области, - говорится в официальном документе.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены.

Настоящее постановление вступает в силу со 2 июля 2021 года и действует до его официальной отмены.