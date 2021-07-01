Пьяный мужчина угнал ГАЗель и попал в ДТП в СКО

41-летнего подозреваемого задержали в Жамбылском районе, передает zakon.kz.

В полицию Жамбылского района поступило сообщение о том, что ГАЗель врезалась в ограждение районной электростанции. По прибытии на место происшествия стражи порядка установили, что за рулем автомобиля находился 41-летний местный житель. Медосвидетельствование показало наличие у него алкогольного опьянения. Установлено, что ранее он был лишен права управления автотранспортом. Кроме того, выяснилось, что автомобиль принадлежит работодателю сельчанина, - пишет Polisia.kz.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса РК: за управление в нетрезвом виде, будучи лишенным права управления, и за неправомерное завладение автотранспортом. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Автомобиль изъят и будет возвращен владельцу после окончания следственных действий.

Данный случай - лишнее подтверждение того, что пьяный за рулем представляет опасность и для себя, и для других участников движения. Это второй случай в районе с начала года, когда нетрезвый водитель, ранее лишенный права управления, садится за руль. Напоминаем, это является уголовно наказуемым деянием и влечет наказание от штрафа до лишения свободы, а также пожизненного лишения права управления. К административной ответственности за нетрезвое вождение с января в районе привлечены 27 водителей, - говорит начальник ОП Жамбылского района Асан Мейрамов.