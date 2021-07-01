Токаев: Жизнь за окнами кабинетов развивается в сложной траектории

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Акорда, основной темой мероприятия стала подготовка национальных проектов.

Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов презентовал главе государства десять национальных проектов, направленных на исполнение Общенациональных приоритетов и Национального плана развития до 2025 года.

После чего Токаев призвал Правительство решать конкретные и реалистичные задачи, понятные гражданам и направленные на улучшение их жизни.

В принципе, нужно единое понимание целей и задач вашей работы в плане разработки национальных проектов. Действительно, цели должны быть прагматичными, без шапкозакидательства, без излишней теоретизации. Высший совет по реформам не должен превращаться в "клуб мечтателей". Жизнь за окнами наших кабинетов развивается в сложной траектории. Сейчас мы вынуждены принимать решения, связанные с повышением цен на продукты первой необходимости и, в целом, с ростом инфляции. Масса других вопросов, затрагивающих обычную, повседневную жизнь наших граждан. Возьмите, к примеру, засуху, которая отрицательно сказывается на состоянии животноводства. Мы должны ходить по земле, грубо говоря. Здесь нужна согласованная работа, с полным пониманием задач, которые стоят перед нами, – заявил Президент.