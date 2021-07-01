Как будут работать ЦОНы в Нур-Султане

Со 2 июля 2021 года столичные ЦОНы возвращаются к приему граждан только по предварительной брони.

Сотрудники ЦОНов также будут проверять статус клиентов по приложению Ashyq.

По постановлению главного санитарного врача от 24 июня 2021 года установлен график работы ЦОНов: с 9:00 до 18:00 в будние и субботние дни при соблюдении усиленных санитарно-профилактических мер.

Забронировать очередь в ЦОН можно через портал eGov, Единый контакт-центр 1414 и телеграм-бот @kenes1414bot.

Просим всех клиентов соблюдать санитарно-профилактические нормы, надевать маски во время посещения ЦОНа и соблюдать социальную дистанцию, - отметили в ведомстве.

Дополнительно сообщаем, что в связи с предстоящим Днем столицы в праздничные дни ЦОНы г. Нур-Султан будут работать в следующем режиме:

3, 5 июля - рабочие дни;

4,6 июля - выходные.

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