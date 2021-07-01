Си Цзиньпин передал привет Назарбаеву

Елбасы принял посла Китайской Народной Республики в Казахстане Чжана Сяо, сообщает zakon.kz.

Нурсултан Назарбаев поздравил Посла КНР с празднованием 100-летия основания Коммунистической партии Китая и передал теплые пожелания в адрес генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина.

Сегодня празднуется 100-летие Коммунистической партии Китая. Поздравляю председателя Си Цзиньпина и весь китайский народ с этим событием. За эти годы Китайская Народная Республика сделала огромный шаг вперед. И планы Коммунистической партии на будущее говорят о том, что Китай будет еще сильнее укрепляться и развиваться, - сказал Первый Президент Казахстана.

Елбасы отметил положительную динамику развития вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.

КНР стала мощным государством мирового масштаба. У вас вторая экономика в мире и высокий уровень технологического развития. В вопросах борьбы с бедностью Китай также сделал большой шаг. Я с первых дней поддерживаю наши отношения. Вечное всестороннее стратегическое партнерство продолжает работать во благо наших народов. Сотрудничество Казахстана с Китайской Народной Республикой - это образцовые межгосударственные отношения, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь посол КНР Чжан Сяо поблагодарил Елбасы за поздравления, подчеркнув, что 1 июля - это один из самых волнительных и памятных дней для членов Коммунистической партии Китая.

Хочу передать вам наилучшие пожелания и самый теплый привет от вашего давнего и доброго друга председателя Си Цзиньпина. В Пекине высоко ценят ваше решение принять участие в предстоящем Саммите лидеров мировых политических партий, который состоится 6 июля. Это очень важное событие. Ваше участие станет еще одним мощным стимулом для развития казахстанско-китайских отношений и наращивания межпартийных связей между КПК и Nur Otan, - сказал он.