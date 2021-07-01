В Казахстане появится новый орган местного самоуправления - Кенес

Под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам, где глава государства отдельно остановился на задачах, которые будут возложены на новый орган местного самоуправления - Кенес, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Кенес - это принципиально новый институт, он должен обладать реальными рычагами влияния на принятие решений и контроля. Важной новеллой станет предоставление местному самоуправлению права корректировать в пределах установленных рамок ставки по отдельным местным налогам. В этой части именно Кенес будет принимать решения, исходя из реального социально-экономического положения дел на селе. То есть Кенес сам определит: нужны максимальные фискальные поступления или более низкие налоги для привлечения бизнеса. С учетом проведенной работы по подготовке и широкому обсуждению данного документа полагаю возможным в целом поддержать его, - сказал Токаев.

По итогам обсуждения Правительству поручено внести Концепцию развития местного самоуправления до 2030 года на утверждение.