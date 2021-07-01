Токаев одобрил выпуск государственных ценных бумаг на бирже МФЦА

Президент Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана", где были подведены итоги деятельности МФЦА за 2020 год, а также рассмотрены предложения по его дальнейшему развитию, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Заслушав доклады участников мероприятия, Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд актуальных задач дальнейшего развития финансового центра, - говорится в сообщении.

В частности, Президент отметил важность проведения эффективной приватизации компаний на бирже МФЦА. Он напомнил о ранее принятом Комплексном плане приватизации на 2021-2025 годы, в котором были определены сроки и способы передачи порядка 600 государственных активов в конкурентную среду.

В контексте развития Финцентра, конечно же, особенно важны IPO ряда крупных компаний, в частности, "Казмунайгаза" и, возможно, "Казтрансгаза". IPO крупных компаний Фонда "Самрук-Казына" - безусловный приоритет. Поддерживаю проведение "Народного IPO" с максимальным задействованием потенциала отечественных фондовых площадок, - сказал глава государства.

Токаев также одобрил предложение о выпуске государственных ценных бумаг на бирже МФЦА.

Эта инициатива не должна просто "перемещать" существующих инвесторов с одной казахстанской площадки на другую. Должна создаваться "добавленная стоимость". Задача Центра – обеспечить максимально выгодные условия для размещения госбумаг, - считает президент.

Наряду с этим Токаев поддержал инициативу по предоставлению доступа лицензиатов МФЦА ко всему финансовому рынку страны. При этом, по его мнению, необходимы анализ и оценка рисков для стабильности финансовой системы.

Следует предотвратить проблемы конкурирующих регуляторных режимов и отсутствие единого регулятора, то есть ответственного государственного органа. В финансовом, фискальном и валютном законодательстве не должно быть "дыр", через которые возможна неконтролируемая утечка капитала из страны, - подчеркнул Президент.

Подводя итоги заседания, глава государства утвердил Годовой отчет о деятельности МФЦА за 2020 год, поручив Правительству, Национальному банку и другим заинтересованным органам в трехмесячный срок внести согласованные предложения по озвученным предложениям.

Отметив важную роль МФЦА в период посткризисного восстановления, Токаев указал на необходимость использования всех преимуществ данной площадки. Это, в свою очередь, требует выстраивания слаженных и скоординированных действий между Центром, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

Только совместные усилия позволят достичь поставленных целей и задач. Они очень важны для дальнейшего развития Казахстана, - подчеркнул Президент.

Резюмируя, Президент высказал мнение, что МФЦА стал ведущим финансовым центром в Центрально-Азиатском регионе.

Наша совместная задача состоит в том, чтобы в полной мере использовать потенциал Центра и неуклонно расширять его региональный и глобальный охват, - заключил глава государства.

В ходе мероприятия с докладами выступили председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, внештатный советник главы государства по экономическому развитию, заместитель Председателя Совета по реформам Сэр Сума Чакрабарти, президент Группы Исламского банка развития Бандар Хаджар, глава глобального блока правительств и государственного сектора банка Citigroup Джули Монако, председатель Совета попечителей Группы G30 Джейкоб Френкель, а также руководители ряда институтов МФЦА.