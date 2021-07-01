Пассажир погиб в аварии в ЗКО

30-летний водитель автомашины ВАЗ-21010, который согласно медицинскому заключению находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет, передает zakon.kz.

В результате ДТП 31-летний пассажир скончался в карете "скорой помощи". Тело направлено в морг на СМЭ. 25-летняя пассажирка госпитализирована в ЦРБ Акжайыкского района. Автомашина водворена на стоянку. Водитель находится в ИВС, - рассказали порталу "Мой город" в пресс-службе ДП ЗКО.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 345-1 ч. 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения транспортных средств".