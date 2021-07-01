Как будет работать Кенес, рассказал министр Иргалиев

Министр национальной экономики Асет Иргалиев представил проект Концепции развития местного самоуправления (МСУ) в ходе очередного заседания Высшего совета по экономическим реформам под председательством Президента страны, передает zakon.kz.

Новая модель МСУ будет сформирована на основе пяти ключевых принципов: участие граждан в процессе принятия решений, прозрачность и подотчетность перед населением, выборность органов местного самоуправления, самостоятельность в решении организационных, экономических и финансовых вопросов, а также разграничение функций деятельности госорганов и местного самоуправления, - пишет пресс-служба президента.

Глава ведомства отметил, что проект Концепции разработан во исполнение поручения, озвученного главой государства в ходе Послания народу от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий".

В рамках проводимой работы со второго полугодия 2021 года начнутся прямые выборы сельских акимов. Согласно выборному законодательству, предусмотрены два основных способа выдвижения кандидатов - от политических партий и в порядке самовыдвижения. Следующим шагом станет введение прямых выборов акимов районов с 2024 года. Концепцией предполагается участие жителей в принятии решений по важным вопросам. К примеру, вопросы изменения статуса, наименования и границ населенных пунктов, определение приоритетных задач местного сообщества, - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что будет сформирован сельский представительный орган - Кенес, который будет утверждать исполнение плана развития местного сообщества и бюджета, регулировать размеры налоговых ставок на сельском уровне, а также контролировать качественное благоустройство сел.

Наряду с этим с 2022 года на сельский уровень будут переданы дополнительные четыре вида налогов и платежей. Это единый земельный налог, плата за пользование земельными участками, поступления от их продажи и плата за продажу права их аренды. В 2023 году будет передан еще ряд налогов и платежей. В результате принятия мер по фискальной децентрализации в 2025 году ожидается рост самодостаточности бюджета сельских округов до 35%, - уточняет пресс-служба.

Проектом Концепции предусмотрены меры по эффективному использованию объектов коммунальной собственности и повышению рационального распределения расходов местного бюджета.

Так, инвентаризация и постановка на учет незарегистрированных объектов коммунальной собственности будет проводиться в упрощенном порядке. Аким сельского округа совместно с Кенесом будет определять виды имущества, подлежащие передаче в коммунальную собственность местного самоуправления. Для снижения расходов на проектирование социальных объектов в селах будет разработана типовая проектно-сметная документация.

Для эффективной реализации предложенных подходов подготовлен План действий с указанием конкретных сроков и ответственных исполнителей. Все вышеназванные меры позволят учитывать реальные потребности населения и повысить уровень доверия граждан к органам исполнительной власти на местах, - заключил Иргалиев.