Елбасы рассказал, как учатся друг у друга лидеры стран СНГ

Учиться не зазорно, зазорно, когда проваливаешь дело, сказал Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает zakon.kz.

Когда он (Владимир Путин. - Прим.) пришел к власти в 1999 году, у него было мало опыта. Буквально после выборов он приехал и советовался. Он видел, как я шаг за шагом упорно ставлю Казахстан на ноги. Путин видел, какие программы я предлагаю. Для этих программ нужно было привлекать новых молодых людей. Он восхищался программой "Болашак", что мы готовим молодежь, будущее для своей страны. Они учились, и до сих пор все наши соседи перенимают наши законы, проекты и пытаются у себя осуществить. Некоторые мои коллеги, приходя на прием, даже забирали с собой меню казахстанского ужина, - сказал Нурсултан Назарбаев во время фильма "Штрихи к портрету. Лидер" на телеканале "Хабар".

Читайте также: Назарбаев рассказал, как очерчивались границы современного Казахстана

Он признался, что лидеры стран всегда учились друг у друга.

Читайте также: У России нет территориальных претензий к Казахстану - Назарбаев

Я считаю, ничего в этом зазорного нет. Учиться не зазорно. Зазорно, когда не знаешь и проваливаешь дело. Мы друг у друга учились. Моя задача - руководить и определять путь, а люди, которые действуют, должны работать. С лидерами стран встречаемся, очень тесно держим связь с СНГ. Они все спрашивают, пытаются исправить положение. Самое легкое дело - давать советы, тяжелее дело делать, - отметил Елбасы.

Читайте также: Елбасы о конфликте России и Украины: Ошибка политиков, а не народов

Айша Тулеубекова, Нур-Султан