Казахстанец вышел в третий круг Wimbledon

Занимающий 38-ю строчку в мировом рейтинге казахстанец Александр Бублик во втором круге международного теннисного турнира Wimbledon переиграл болгарина Григора Димитрова, который находится на 21-м месте рейтинга ATP - 6:4, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), передает zakon.kz.

За два часа и 28 минут матча Бублик выполнил 34 эйса, 10 раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт из трех, а Димитров четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Счет личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу казахстанца, - пишет пресс-служба ФТК.

Следующая схватка на теннисном корте его ждет с поляком Хубертом Хуркачом или американцем Маркосом Хтроном.

Андрей Голубев в паре с голландцем Робином Хасе победил в стартовом раунде Wimbledon. Игра с Марсело Демолинером (Бразилия) и Сантьяго Гонсалесом (Мексика) завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:4. За 2 часа и 12 минут матча Голубев и Хасе три раза подали навылет, сделали две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта.

В следующем круге соперниками Голубева/Хасе будут победители пары Энди Маррей (Великобритания)/ Бруно Соарес (Бразилия) - Николас Монро (США)/Вашек Поспишил (Канада).

Еще одна представительница Казахстана Галина Воскобоева не смогла преодолеть первый круг Wimbledon в парном разряде. Вместе с россиянкой Виталией Дьяченко она уступила дуэту Ш.Се (Тайвань)/Э.Мертенс (Бельгия) - 5:7, 2:6.