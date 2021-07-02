Склады с 200 тыс. окороков второй день горят в Испании

2 июля 2021, 01:11
Фото: скриншот

Возгорание произошло в помещении для сушки хамона в населенном пункте Отура в Гранаде 30 июня, передает zakon.kz.

Пламя затронуло четыре склада. Пожарные до сих пор борются с возгоранием. Дым от возгорания виден на большом расстоянии, что стало причиной многочисленных звонков в спасательную службу, - пишет fontanka.

Пострадавших нет. Отмечается, что склады находятся в специальной изолированной зоне.

Причины ЧП выясняются.

У властей были опасения по поводу находящихся в районе резервуаров с аммиаком, однако огонь до них не добрался, - говорится в сообщении.


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