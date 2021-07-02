Оценена уязвимость людей с аллергией перед коронавирусом

Люди, страдающие от аллергии, реже заражаются коронавирусом, сообщает zakon.kz.

В связи с этим ученые высказывают разные мнения.

Зарубежные ученые заявили, что коронавирус не осложняет болезнь у пациентов с аллергической бронхиальной астмой. На это указал директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов в беседе с РИА Новости.

От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией, — отметил Хаитов.