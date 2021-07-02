"Прогресс МС-17" пристыковался к МКС

2 июля транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17", на борту которого находятся более 1,5 тонны сухих грузов, запасы топлива и воздуха, причалил к модулю "Поиск" Международной космической станции (МКС), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Корабль пристыковался к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС - космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 05:27 в среду. Примерно через девять минут корабль был выведен на орбиту. Полет "Прогресса" проходил по двухсуточной схеме.

Грузовой корабль доставил на станцию 470 кг топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Родник", 40 кг баллонов с кислородом, около 1 509 кг сухих грузов, среди которых различное оборудование и материалы в грузовом отсеке, в том числе ресурсная аппаратура и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции.