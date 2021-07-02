Токаев обратился к дипломатам

2 июля 2021, 10:38
Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил работников дипломатической службы, сообщает zakon.kz.

Его заявление опубликовано в twitter.

Поздравляю сотрудников внешнеполитической службы с профессиональным праздником! Ваша основная задача – продвижение и защита национальных интересов, усиление позиций нашей страны на международной арене. В этой сфере были достигнуты значительные успехи. Желаю вам дальнейших успехов в выполнении этой ответственной государственной миссии! - написал он.

Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди также сделал заявление в честь Дня дипломатической службы.

В этом году мы празднуем 30-летие независимости нашей страны. И казахстанские дипломаты, наряду с представителями многих других профессий, внесли свой достойный вклад в становление и развитие нашего суверенного государства. Казахстан сегодня – авторитетный и правноправный член международного сообщества, признанный лидер в области ядерного разоружения и нераспространения, активный участник процессов экономической интеграции, приверженец межконфессионального и межкультурного диалога, - заявил он.


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