Токаев обратился к дипломатам

Касым-Жомарт Токаев поздравил работников дипломатической службы, сообщает zakon.kz.

Его заявление опубликовано в twitter.

В этой сфере были достигнуты значительные успехи. Желаю вам дальнейших успехов в выполнении этой ответственной государственной миссии!