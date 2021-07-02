Как неблагоустроенный район стал центром, куда приходят гулять семьями

Буквально пару лет назад здесь, в старом центре Алматы, недалеко от пересечения улиц Гоголя и Наурызбай батыра, доживали свой век каркасно-камышитовые дома, возле мусорок ходили бомжи, встречались и наркоманы. Эти полуразрушенные дома старались обходить стороной местные жители. Пока местными властями не было, наконец, принято решение о сносе этих ветхих домов и строительстве на их месте нового современного жилого комплекса "Elif Towers".

Сейчас сюда приходят гулять мамы с детьми со всего района, и даже с других кварталов, потому что детям нравится играть именно здесь. Людей привлекают современные просторные игровые и спортивные площадки комплекса, чистота, охрана с видеокамерами и шлагбаумами, но со свободным входом для других жителей района.

Строительство нового комплекса стало возможным по программе реновации ветхого жилья в Алматы. Город, которому насчитывается более ста лет, уже давно нуждается в обновлении не только с точки зрения эстетики, но и, прежде всего, для улучшения условий жизни людей. Десятки лет они живут в условиях, которые сложно назвать человеческими, - в каркасно-камышитовых домах рушатся потолки, часто нет горячей воды и туалета, есть большая угроза и при сейсмоопасности. Перед сносом домов их жителям дается возможность пожить 1,5-2 года на съемных квартирах за счет застройщика и потом получить квартиру в новом доме или же денежную компенсацию согласно рыночным ценам. И ЖК "Elif Towers" - один из ярких примеров успешной реализации программы реновации.

Я прихожу сюда с сыном и его другом с прошлого года, мы живем за несколько кварталов отсюда, на Макатаева-Чайковского, но он хочет только сюда: "Мама, я хочу в "Elif Towers", - рассказывает Толкын, частая гостья в этом ЖК. - Если программа реновации будет именно с такими новыми просторными игровыми и спортивными площадками, как здесь, то мы только "за".

Между тем ранее местные жители не так радостно восприняли проект реновации. Были и митинги с протестом, и возмущенные письма в акимат.

Я живу в этом районе уже лет 15. Конечно, теперь здесь все более современно, чисто, дети играют, - говорит местный житель Кайрат. - Да, раньше некоторые жильцы были против строительства. Сейчас у людей уже совсем другое мнение.

По словам жительницы соседней с ЖК "Elif Towers" пятиэтажки Зауре Табынбаевой, раньше здесь было опасно ходить.

В старом заброшенном доме часто собирались алкаши, бомжи, так что приходилось обходить стороной, - говорит она. - Сейчас чисто, красиво. Мы вначале переживали, что во время стройки будет небезопасно для детей, но именно с этой компанией было все нормально. Они быстро построили, всегда убирали за собой строительный мусор. Жителям снесенных домов предоставили квартиры в новом доме или хорошие денежные компенсации. И мы, соседи, приходим теперь с детьми здесь гулять, светло, безопасно.

Между тем сносить и строить - это не так легко и просто, как может показаться, на первый взгляд, - говорит генеральный директор компании-застройщика данного ЖК - ТОО "Диал-Строй" Габит Маматраиымов. - Компания начала активно заниматься сносом ветхого жилья в Алматы и строительством на его месте нового с 2013 г. На сегодня она строит жилые комплексы в городе на месте снесенных ветхих домов. Их прежние жильцы получают от компании либо компенсацию выше рыночной стоимости, либо оплату за аренду квартиры примерно на полтора года и после - квартиру уже в новом доме.

Чтобы понести все эти расходы, в том числе немалые затраты на само строительство, необходимы достаточный капитал и серьезные намерения компании. Кроме этого, в каждом новом комплексе "Диал-Строй" возводит за свой счет социальные объекты, которые потом бесплатно передает на баланс акимата, к примеру, дошкольное учреждение, помещение для библиотеки, участковый пункт полиции, амбулаторию. Также застройщик за счет своих средств обновляет все инженерные коммуникации в комплексе согласно современным стандартам.