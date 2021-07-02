В акимате СКО рассказали о перспективах развития животноводства

В Северо-Казахстанской области проводится системная работа по увеличению пастбищных угодий для скота частного сектора, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы акимата региона, количество поголовья сельхозживотных увеличено на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (с 479 до 498 тыс.).

Количество поголовья КРС в селе Березовка составляет 147 (на 1 января 2021 года было 141), - отмечает ветеринарная служба сельского округа.

Стоит отметить, что село Березовка Кызылжарского района развивается как перспективный населенный пункт, привлекательный для ИЖС и спутниковой территории, без перспектив целевого развития животноводства.

Обеспеченность пастбищными угодьями в данном селе составляет 75%. В целом, по региону проводится системная работа по увеличению пастбищных угодий для скота частного сектора. На сегодняшний день увеличены пастбищные угодья для скота частного подворья на площади 77,3 тыс.га (в районах Акжарский – 55,0 тыс. га, Уалихановский – 12,2 тыс. га, Есильский – 2,9 тыс. га, Кызылжарский – 2,0 тыс.га), - добавили в ведомстве.