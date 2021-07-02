Казахстан поднялся на 33 место в рейтинге Green Future Index

На сегодня Казахстан занимает 33-е место из 76-ти стран в мировом рейтинге The Green Future Index.

Исследование было опубликовано на портале MIT Technology Review Массачусетского технологического института, посвященного изменению климата. Данный рейтинг учитывает прогресс стран-лидеров в формировании низкоуглеродных перспектив, переход экономики, в частности, энергетики, сельского хозяйства, промышленности, социальной сферы, на зеленые технологии.

Таким образом, основное внимание в рейтинге уделяется инвестициям стран в возобновляемые источники энергии, инновации и "зеленое" финансирование. В таблице показана взаимосвязь между изучаемыми секторами экономики и дана общая оценка обьемов выбросов углерода, развития "зеленого" общества, перехода на возобновляемые источники энергии, эко-инноваций и климатической политики.

В итоге Казахстан получил общую оценку в 4,9 балла. Напомним, ранее наша страна заявила о том, что к 2030 году планируется увеличить долю выработки электроэнергии из возобновляемых источников энергии до 30%.

Исландия, Дания, Норвегия и Франция входят в пятерку лидеров рейтинга. Последние места в нем на сегодня занимают Алжир, Россия, Иран, Парагвай и Катар.